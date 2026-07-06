Paura della menopausa? Non ci ho mai pensato | il corpo cambia e bisogna accettarlo così come accettiamo il parto Le mie paure sono altre… | Anna Valle si racconta

Anna Valle ha dichiarato di non aver mai avuto paura della menopausa, sottolineando che il corpo cambia e bisogna accettarlo come si fa con il parto. La attrice ha invece parlato di desideri più semplici, come il tempo da dedicare alle persone che ama. Lo ha fatto in un’intervista a Vanity Fair, in occasione della partecipazione alla manifestazione culturale organizzata da Elisabetta Sgarbi.

Ha dei desideri molto semplici, Anna Valle. Li racconta a Vanity Fair con l’occasione de La Milanesiana, il festival creato da Elisabetta Sgarbi. Quali sono, questi desideri? “ Tempo per le persone che amo, una cosa che magari a vent’anni non avrei pensato. Quando ero piccola, per dire, volevo diventare un’astronauta perché andare nello spazio mi ha sempre affascinata. Di certo non ho mai desiderato il successo nel senso stretto del parola, perché di fatto il successo che cos’è, alla fine?”. Lo chiede, Valle, come domanda retorica, perché poco dopo lo definisce “ una cosa secondaria rispetto a quello che può essere il desiderio di fare qualcosa che ti appassioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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MENOPAUSA: COSA CAMBIA ECCO COME STARE MEGLIO

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