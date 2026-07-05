Anna Valle, all'età di 50 anni, afferma di non temere la menopausa, ma di preoccuparsi di non essere presente per le persone care. Descrive i suoi desideri in evoluzione, notando che sono diventati più pratici rispetto a prima. Spiega che da giovane i desideri erano guidati dall'istinto e dall'inesperienza, mentre con l'età sono più consapevoli e orientati a obiettivi a breve termine.

Come sono cambiati i suoi desideri rispetto a prima? «Senz'altro sono più pratici. Quando si è più giovani i desideri sono dati dall'inesperienza e dall'istinto mentre, man mano che cresci, diventano più consapevoli e più a breve termine. Ho dei desideri molto semplici». Tipo? «Desidero avere tempo per le persone che amo, una cosa che magari a vent'anni non avrei pensato. Quando ero piccola, per dire, volevo diventare un'astronauta perché andare nello spazio mi ha sempre affascinata. Di certo non ho mai desiderato il successo nel senso stretto del parola, perché di fatto il successo che cos'è, alla fine?». Me lo dica lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anna Valle: «A 50 anni non ho paura della menopausa. Ho paura di non esserci per le persone che amo»

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