Paul Seixas | Mi è mancato qualcosa per agganciarmi ai migliori Contento della mia giornata

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, coprendo 195,9 chilometri tra Granollers e Les Angles. L’attacco decisivo è avvenuto a pochi metri dal traguardo, portando alla vittoria. Nei giorni precedenti, aveva già supportato il compagno Isaac Del Toro durante una frazione. La UAE Team Emirates-XRG ha ottenuto un altro risultato importante in questa corsa.

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La UAE Team Emirates-XRG colpisce ancora. Tadej Pogacar, dopo aver lanciato il compagno Isaac Del Toro nella frazione di ieri, mette la firma in prima persona e con un prepotente attacco a pochi metri dal traguardo vince la terza tappa del Tour de France, Granollers-Les Angles di 195,9 chilometri. Il fuoriclasse sloveno, che conquista anche la maglia gialla, precede Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e Paul Seixas. Il francese della Decathlon CMA CGM Team, rispetto a ieri, non deve affrontare problemi e chiude insieme ai primi con una più che positiva quarta posizione. Il commento a caldo della tappa odierna: “ Sicuramente meglio di ieri, oggi non ho avuto problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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