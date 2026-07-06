Patrimonio culturale territoriale proposta di legge alla Camera | 20 ore curricolari Requisiti e classi di concorso per i docenti

Una proposta di legge alla Camera mira a inserire nel curriculum scolastico 20 ore dedicate alla tutela del patrimonio culturale territoriale. La legge prevede l'insegnamento di tradizioni, dialetti, antiche professioni e paesaggi locali, coinvolgendo docenti con requisiti e classi di concorso specifici. La proposta è stata presentata da un gruppo di parlamentari, con un primo firmatario.

Portare le tradizioni, i dialetti, le antiche professioni e le bellezze paesaggistiche direttamente tra i banchi di classe. È il cuore di una proposta di legge attualmente all’esame della Camera dei Deputati, presentata da un gruppo di parlamentari a prima firma dell’onorevole Carmina. Il testo normativo chiede di inserire lo studio del patrimonio culturale territoriale in tutti gli istituti del primo e del secondo ciclo d’istruzione. L’idea poggia sull’articolo 9 della Costituzione, per trasformare la conoscenza delle proprie radici in uno strumento civico e di coesione sociale. Se il testo dovesse superare l’esame del Parlamento, la disciplina debutterà a partire dall’anno scolastico successivo all’approvazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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