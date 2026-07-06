Pat Metheny alla Cavea dell' Auditorium la tappa romana del nuovo tour mondiale

Da video.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre tremila persone hanno assistito al concerto di Pat Metheny alla Cavea dell'Auditorium di Roma. Il chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards, ha portato in scena il suo nuovo tour mondiale. La performance si è svolta in una location all'aperto, con il pubblico che ha seguito con attenzione e applausi. La serata ha visto Metheny esibirsi con il suo ensemble, eseguendo brani tratti dal suo repertorio e dal nuovo album.

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In oltre tremila per il ritorno nella Capitale di Pat Metheny. Il grande chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards e considerato uno dei musicisti piÃ¹ influenti della scena jazz internazionale, domenica 5 luglio, per il festival Â«SummertimeÂ», che per questo grande evento dalla Casa del Jazz si Ã¨ spostato nella Cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ha portato live il suo ultimo lavoro discografico Side-Eye III+, che Ã¨ anche un tour mondiale. Un lavoro che prosegue un percorso creativo concepito come un laboratorio musicale in continua evoluzione, fondato sul dialogo tra generazioni e sullâ??incontro con alcuni dei piÃ¹ interessanti musicisti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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