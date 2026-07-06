Pat Metheny alla Cavea dell' Auditorium la tappa romana del nuovo tour mondiale

Notizia in breve

Oltre tremila persone hanno assistito al concerto di Pat Metheny alla Cavea dell'Auditorium di Roma. Il chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards, ha portato in scena il suo nuovo tour mondiale. La performance si è svolta in una location all'aperto, con il pubblico che ha seguito con attenzione e applausi. La serata ha visto Metheny esibirsi con il suo ensemble, eseguendo brani tratti dal suo repertorio e dal nuovo album.