Pat Metheny alla Cavea dell' Auditorium la tappa romana del nuovo tour mondiale
Oltre tremila persone hanno assistito al concerto di Pat Metheny alla Cavea dell'Auditorium di Roma. Il chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards, ha portato in scena il suo nuovo tour mondiale. La performance si è svolta in una location all'aperto, con il pubblico che ha seguito con attenzione e applausi. La serata ha visto Metheny esibirsi con il suo ensemble, eseguendo brani tratti dal suo repertorio e dal nuovo album.
In oltre tremila per il ritorno nella Capitale di Pat Metheny. Il grande chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards e considerato uno dei musicisti piÃ¹ influenti della scena jazz internazionale, domenica 5 luglio, per il festival Â«SummertimeÂ», che per questo grande evento dalla Casa del Jazz si Ã¨ spostato nella Cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ha portato live il suo ultimo lavoro discografico Side-Eye III+, che Ã¨ anche un tour mondiale. Un lavoro che prosegue un percorso creativo concepito come un laboratorio musicale in continua evoluzione, fondato sul dialogo tra generazioni e sullâ??incontro con alcuni dei piÃ¹ interessanti musicisti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
#
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "A Roma un live speciale". Niccolò Fabi alla Cavea dell'Auditorium
Pat Metheny a Ravenna: alla Rocca Brancaleone il progetto Side-Eye III+Un chitarrista jazz di fama internazionale si esibirà a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, con il progetto Side-Eye III+.
Temi più discussi: Auditorium, Pat Metheny e la coerenza del Side Eye; Pat Metheny a Roma Summer Fest 2026 | 5 luglio 2026; Pat Metheny a Roma, il ritorno della leggenda della chitarra; Pat Metheny torna a Roma: il maestro della chitarra jazz protagonista all’Auditorium Parco della Musica.
stasera alle 21 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica arriva il tour SIDE-EYE III+ di Pat Metheny (chitarra) affiancato dai suoi storici compagni di viaggio: Chris Fishman (pianoforte e tastiere) e Joe Dyson (batteria), per questo tour ci saranno anche il facebook
Pat Metheny Rome Tickets Sun 05 Jul 2026 9:00 PM at Cavea at Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy Get Tickets at prf.hn/l/y8PepOA/ #PatMetheny #PatMethenyTickets #PatMethenyRome #PatMethenyinRome #ConcertTickets x.com
Pat Metheny, alla Cavea dell'Auditorium la tappa romana del nuovo tour mondialeIn oltre tremila per il ritorno nella Capitale di Pat Metheny. Il grande chitarrista statunitense, vincitore di 20 Grammy Awards e considerato uno dei musicisti più influenti della scena jazz ... video.corriere.it
Pat Metheny a Roma, il ritorno della leggenda della chitarraPat Metheny, torna a Roma il 5 luglio per un attesissimo concerto all'Auditorium Parco della Musica. Il leggendario chitarrista e compositore del Missouri, vincitore di 20 Grammy Award, è tra gli ospi ... ansa.it