Bologna, 6 luglio 2026 – A Castel Maggiore torna per la seconda edizione la Sagra di Luglio. Quest'anno, la data da segnarsi sul calendario è sabato 11 luglio: dalle ore 19 in via Gramsci si accende la festa con una grande tavolata allestita all'aperto dove si potrà stare insieme e condividere un piatto di pasta gratuitamente. Inoltre saranno presenti anche gli stand dei commercianti di Castel Maggiore dove si potranno acquistare cibi e bevande. Le iniziative collaterali della sagra di luglio. Ma non ci sarà solo cibo, infatti per la serata sono in programma numerose iniziative nelle vie e nelle piazze del centro: dalle 18 alle 23, in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasta gratis nella tavolata più allegra: torna la sagra di luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torna la sagra del Pesce Sfilettato a Sant'Arcangelo: specialità di lago e musica dal 3 al 12 luglioLa sagra del Pesce Sfilettato si svolgerà dal 3 al 12 luglio a Sant'Arcangelo di Magione, sul lago Trasimeno.

Sagra della Pasta e Fagioli: due giorni di gusto e divertimento gratuiti!La Sagra della Pasta e Fagioli si terrà nuovamente a Santa Croce di Roccaromana, offrendo due giornate dedicate alla tradizione culinaria locale.