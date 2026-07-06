Passione entusiasmo e sport | il Circolo Scherma Navacchio conclude la stagione

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Circolo Scherma Navacchio ha concluso la stagione sportiva con una festa di fine anno. L’evento si è svolto ieri sera a Cascina, con la partecipazione di atleti, allenatori e membri del club. Durante la serata sono stati premiati alcuni atleti per i risultati raggiunti e sono stati presentati i programmi per la prossima stagione. La manifestazione ha incluso anche momenti di intrattenimento e condivisione tra i presenti.

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Cascina (PI), 3 luglio 2026 – Una serata speciale, di quelle che restano nel cuore. La festa di fine anno sportivo del Circolo Scherma Navacchio è stata molto più di un semplice momento conclusivo della stagione: è stata l’occasione per ritrovarsi, fare il punto sul percorso svolto, ringraziare chi ogni giorno contribuisce alla crescita della realtà e condividere, ancora una volta, il senso profondo di appartenenza alla grande famiglia sportiva del Circolo. Nonostante il caldo di fine giugno, la partecipazione è stata davvero importante. Atleti, famiglie, tecnici, collaboratori, amici del Circolo e rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno riempito la serata di presenza, entusiasmo e sorrisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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