Circolo scherma Raggetti | la stagione si chiude con il botto ai campionati nazionali GPG di Riccione

Il Circolo Scherma “Raggetti” ha concluso la stagione con un risultato di rilievo ai Campionati Nazionali GPG di Riccione. La manifestazione si è svolta nella località romagnola, con numerosi giovani atleti che hanno partecipato alla competizione. Durante l’evento, i rappresentanti del circolo hanno ottenuto diverse medaglie e piazzamenti tra i migliori a livello nazionale. La partecipazione ha visto coinvolti numerosi ragazzi provenienti da varie regioni italiane. L’appuntamento ha rappresentato un momento importante per il settore giovanile della scherma in Italia.

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