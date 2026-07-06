Un passeggero del volo da Mykonos a Napoli è stato fatto scendere dall'aereo e trattenuto dalla polizia. Il comandante aveva segnalato comportamenti molesti di alcuni passeggeri e ha deciso di far uscire quello più agitato. La polizia è intervenuta subito dopo, portando via il passeggero. Il volo ha ripreso il suo percorso senza ulteriori interruzioni.

Momenti di tensione sul volo Mykonos-Napoli, dove alcuni passeggeri molesti sono stati redarguiti direttamente dal comandante. Un passeggero particolarmente agitato è stato fatto scendere. Gli altri componenti della comitiva sono stati avvertiti: il comandante gli ha intimato di calmarsi, o avrebbero trovato la polizia ad attenderli una volta scesi dall’aereo. Cosa è successo sul volo Mykonos-Napoli I fatti si sono verificati mercoledì 1 luglio sulla pista dell’aeroporto di Napoli, sul volo V7 1610 diretto sull’isola greca. Tutto sarebbe nato, secondo la ricostruzione pubblicata su Sky Tg24, dal comportamento di un passeggero seduto nelle file corrispondenti all’uscita di emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Passeggero del volo Mykonos-Napoli fatto scendere dall'aereo, polizia lo trattiene: l'avviso del comandante

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Caos sul volo Mykonos-Napoli: passeggero costretto a scendere perché non sposta il bagaglio

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