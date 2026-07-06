Caos su volo Napoli-Mykonos il comandante fa scendere un passeggero irrispettoso e rimprovera gli altri | Uno è giù a chi tocca? - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo partito da Napoli e diretto a Mykonos si è trasformato in una vicenda destinata a fare il giro dei social. Prima del decollo, un passeggero è stato costretto a lasciare l'aereo dopo un acceso confronto con il personale di bordo. L'episodio ha richiesto l'intervento della Polizia di Frontiera e ha provocato un ritardo nella partenza. A far discutere, però, è stato soprattutto il messaggio pronunciato dal comandante ai restanti passeggeri, registrato da alcuni presenti e rapidamente diffuso online. Volo Napoli-Mykonos, il comandante ai passeggeri molesti: "Uno è giù, a chi tocca?" "Uno è sceso, ora a chi tocca?". Con... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Caos sul volo Napoli-Mykonos: passeggero si rifiuta di spostare la valigia e aggredisce personale

Video Caos sul volo Napoli-Mykonos: passeggero si rifiuta di spostare la valigia e aggredisce personale

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«Uno è sceso, ora a chi tocca?», la minaccia del comandante ai passeggeri molesti. Il caos sul Napoli-Mykonos: cosa è successo – Il videoDurante un volo da Napoli a Mykonos, il comandante ha rivolto una minaccia ai passeggeri molesti, dicendo: «Uno è sceso, ora a chi tocca?».

Temi più discussi: Caos volo Napoli-Mykonos, il comandante ai passeggeri molesti: Uno è sceso, a chi tocca?; E' dovuta intervenire la polizia per lo sbarco coatto: passeggero si rifiuta di spostare la valigia dall'uscita di sicurezza, caos sul volo Napoli-Mykonos; Caos sul volo Mykonos-Napoli: passeggero costretto a scendere perché non sposta il bagaglio| Video; Caos sul volo Napoli-Mykonos: passeggero si rifiuta di spostare la valigia e aggredisce personale di bordo.

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