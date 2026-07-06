Il centro delle Scarpette Rosse ha commentato la vittoria dello scudetto a Venezia, affermando che “chiude un cerchio”. Ha sottolineato come spesso i protagonisti delle stagioni non siano solo i nomi più noti, ma anche quei giocatori che emergono dalle retrovie e apportano un contributo decisivo. La vittoria è stata descritta come il risultato di un lavoro di squadra inaspettato e di un impegno collettivo.

Spesso gli eroi dei trionfi non solo solo i personaggi da copertina, ma sanche quei giocatori che sbucano dalle retrovie delle gerarchie stagionali e ti danno improvvisamente quel valore aggiunto che cercavi. È esattamente la storia di Ousmane Diop, centro senegalese dell’ Olimpia Milano diventato protagonista nelle finali scudetto che hanno assegnato il 32esimo titolo nazionale ai biancorossi. La sua è una storia che parte da lontano quando giovanissimo, a 13 anni, arriva nel profondo nord-est, in provincia di Udine, dal suo Senegal. Il suo sogno è giocare a basket, la Serie A il suo obiettivo: "È tuttora un viaggio bellissimo che sicuramente continuerà ancora a lungo - dice -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Parla il centro delle Scarpette Rosse. Diop: "Lo Scudetto a Venezia chiude un cerchio»

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