Dopo le associazioni, l’ente Parco e la politica, l’inchiesta del Carlino sui sentieri interdetti del Conero continua coinvolgendo la professoressa Alessandra Negri, geologa e ordinaria dell’Università Politecnica delle Marche. Per come è messa la parte alta della nostra costa, è possibile trovare un compromesso tra fruizione e sicurezza? "Bisogna innanzitutto comprendere che il Conero non è un’unica situazione geologica. C’è il nucleo antico di rocce compatte – ’la Maiolica’, la pietra bianca delle case di Sirolo – e, verso nord, rocce argillose che con la pioggia colano: Mezzavalle è l’esempio più lampante. Quindi ogni situazione richiede interventi differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco, stradelli e sicurezza: "Falesia, no alle ’toppe’. Il turismo sia consapevole"

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