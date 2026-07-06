Jasmine Paolini ce l’ha fatta. Ha dovuto faticare per due ore e 21’ per battere 6-4 4-6 6-3 Alexandra Eala, prima filippina di sempre al quarto turno di uno slam. Ma con fatica e carattere, la 30enne azzurra è riuscita a guadagnarsi i quarti di finale di Wimbledon per la seconda volta in carriera. E sotto gli occhi di Roger Federer, il suo idolo ospite nel Royal Box del Centrale dove Jamsine ha conquistato la sua vittoria come Kimi Antonelli. “Roger lo ringrazio, perché è il mio idolo ed è incredibile per me aver giocato davanti a lui. Ho visto tutte le sue finali quando giocava qui, adesso ci sono io” ha detto emozionata, mentre il Re di Wimbledon la salutava dal palco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Paolini, è tornata la magia. Batte Eala e si emoziona per Federer in tribuna: "Sei il mio idolo"

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