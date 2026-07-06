Paolini e l' emozione del Centrale | Al cospetto di Federer! Il mio idolo ho cercato di non pensarci

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e ha giocato sul Campo Centrale davanti a Roger Federer, suo idolo. La tennista ha detto di aver cercato di non pensarci durante il match.

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Due motivi per sorridere per Jasmine Paolini, che ha conquistato i quarti di finale di Wimbledon vivendo anche l'emozione di giocare sul Campo Centrale davanti al suo idolo di sempre, Roger Federer. «Entrare sul Centrale è qualcosa di speciale, non c'è niente di meglio che giocare a tennis in questa fantastica atmosfera», ha raccontato la tennista toscana dopo il successo in tre set su Alexandra Eala. Poi il pensiero rivolto allo svizzero, presente in tribuna: «Lo ringrazio di essere qui, era il mio idolo. Mi sono detta: "Stai concentrata, non pensare che sta vedendo questa partita". Questo torneo è così speciale anche per il pubblico». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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