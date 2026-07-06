In occasione del World Volleyball Day, si è osservato un aumento dell’interesse tra le nuove generazioni, in particolare tra i giovani appartenenti alla Generazione Z. La popolarità della pallavolo è cresciuta grazie a fattori come l’effetto di serie come Haikyuu, iniziative di inclusione e un’attenzione crescente alla nutrizione tra gli atleti. Il fenomeno si manifesta a livello globale, coinvolgendo un pubblico più giovane e amplificando la diffusione dello sport.

In occasione del World Volleyball Day, la pallavolo si conferma la disciplina di riferimento per le nuove generazioni. Il crescente interesse globale è stato fortemente alimentato dal cosiddetto "Haikyuu! Effect": come riconosciuto dalla FIVB (Federazione Internazionale di Pallavolo), il successo transmediale di prodotti di intrattenimento legati alla pallavolo ha innescato un boom di popolarità senza precedenti tra la Gen Z, trasformando la pallavolo in un fenomeno culturale che travalica il campo da gioco. Un trend confermato dai numeri internazionali: la National Federation of State High School Associations ha registrato negli ultimi anni una crescita a doppia cifra nella partecipazione giovanile, con un incremento dei praticanti maschili superiore al 40% dal 2017. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pallavolo e Gen Z: i segreti di un boom planetario tra effetto Haikyuu, inclusione e nutrizione

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