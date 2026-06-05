Comitini 250mila euro dalla Regione per il boom demografico | sorgerà un planetario

La Regione siciliana ha destinato 250 mila euro a Comitini, riconoscendo il suo aumento demografico del 5,75%, il più alto dell’isola. Con questo contributo, sarà costruito un planetario nel comune.

La Regione siciliana ha assegnato a Comitini un contributo straordinario di 250 mila euro, riconoscendo al comune il più alto incremento percentuale di popolazione dell'intera isola: un +5,75%. Lo annuncia il sindaco Luigi Nigrelli in una nota stampa.Il contributo è stato disposto con decreto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monreale riceve 250mila euro dalla Regione per valorizzare il patrimonio UNESCOLa Regione ha assegnato a Monreale un finanziamento di 250mila euro destinato alla valorizzazione del patrimonio riconosciuto dall'UNESCO.

Elekta di Agrate, dopo il processo per turbativa d’asta chiuso dalla prescrizione arriva la richiesta di una multa da 250mila euroDopo sei anni di processo e a dodici dall’episodio, la società di Agrate Brianza è stata coinvolta in una vicenda legata a un’asta pubblica.

Argomenti più discussi: Comitini, 250mila euro dalla Regione per incremento della popolazione. L’ annuncio del sindaco Nigrelli; Aragona: Claudio Clemenza torna in Giunta. Il Sindaco Pendolino conferisce la nomina ad Assessore; S. Biagio Platani: arriva la luce in c/da Pulicelli. Di Bennardo: Altra promessa mantenuta; Campobello di Licata, patto di collaborazione per recuperare spazi pubblici.