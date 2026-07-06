Le due squadre di pallanuoto stanno lavorando ai rinforzi per la prossima stagione. Entrambe si stanno concentrando su cambiamenti nei roster, puntando a rafforzarsi e a migliorare le proprie chance in campionato e in ambito europeo. I club hanno già avviato i colpi di mercato, con l’obiettivo di migliorare le formazioni e consolidare le proprie posizioni. Le squadre sono impegnate a rimodulare gli organici per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Il campionato si è concluso da una settimana, ma le squadre, già da diverso tempo, lavorano per allestire i roster della prossima stagione. Pro Recco e AN Brescia sono pronte a rinforzare e rimodulare i propri organici per continuare a battagliare sul suolo nazionale e per essere sempre più protagoniste in ambito europeo. I liguri, dopo aver salutato Di Fulvio, hanno già ufficializzato il ritorno di Gergo Zalanki. Il mancino magiaro indosserà nuovamente la calottina biancoceleste ed è destinato ad aumentare in maniera esponenziale la pericolosità in zona conclusiva dei suoi. Sul lato cattivo Sukno potrà dormire sonni tranquilli perché sembra sempre più vicino l’arrivo di Alessandro Carnesecchi, mancino classe 2002 proveniente dall’Ortigia e già nel giro della nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallanuoto, come cambieranno Pro Recco e Brescia in vista della prossima stagione. I colpi di mercato in arrivo

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