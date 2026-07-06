Pallamano L’Under 14 a caccia dello scudetto Da mercoledì fase finale in Romagna

Prima di mandare agli archivi la stagione 202526, c’è ancora un altro grande appuntamento per la Pallamano Spallanzani Casalgrande, che con l’ Under 14 femminile va a caccia dello scudetto. Le biancorosse hanno conquistato il titolo regionale, guadagnando così l’accesso alle gare valevoli per il tricolore. Le sedici formazioni in lizza sono state divise in quattro gironi: lo Spallanzani fa parte del gruppo B insieme alle venete di Mestrino, alle lombarde di Cassano Magnago e alla formazione laziale di Fondi. Nel girone A troviamo Laugen Tesimo, Dossobuono, Camerano e Marsala, mentre nel raggruppamento C trovano posto Cingoli, Ariosto Ferrara, Bressanone e le lucchesi della Pallamano Montecarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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