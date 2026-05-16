Pallamano Under 14 In tre a caccia della final four

Oggi si svolgono i playoff di pallamano Under 14, con tre squadre che si contendono l’accesso alla Final Four. Le partite si giocano in diverse sedi e determinano chi tra le contendenti potrà proseguire la stagione in vista della fase finale. La competizione vede protagonisti giovani atleti, impegnati in incontri che decideranno il loro cammino nel torneo nazionale. Le gare sono molto attese da tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse ogni movimento in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi i riflettori della pallamano giovanile sono sull’ Under 14 coi playoff per accedere alla final four regionali del 23 e 24 maggio a Nonantola che vedono 3 modenesi impegnate: alle 16 apre Modena di scena sul campo di Imola (chi vince sfida la vincente di Casalgrande-Bologna), mentre nella parte bassa del tabellone oggi alle 16,30 c’è Rapid-Pallamano Ferrara e domani alle 9,30 Faenza-Ravarino. In campo anche la post season di Serie B: nella Poule promozione ultima fatica per il Rapid (comunque già ultima nel gruppo) che gioca alle 19 sul campo dell’Estense Ferrara terza della classe: dopo la sospensione della gara di sabato scorso per rissa con San Lazzaro la Figh ha dato gara persa a entrambe (più 300 euro di multa), 6 giornate di stop ai felsinei Paravidino e Sidibe e 3 al nonantolano Monzani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano Under 14. In tre a caccia della final four ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PACE FATTA! NICOLE E DAMIRIA TORNANO AMICHE, MA LE AMICHE DI ILARY LO DICONO A SARA Sullo stesso argomento Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final EightPrima di rituffarsi nel clima partita, Sandro Campagna si è improvvisato mago calcistico per la Gazzetta. Perugia a caccia della Champions League: quanti ex nella Final Four a TorinoNel teatro dove Jannik Sinner ha conquistato le ultime due edizioni delle Atp Finals, Perugia insegue la seconda Champions League della storia e... Pallamano Under 14. In tre a caccia della final fourOggi i riflettori della pallamano giovanile sono sull’Under 14 coi playoff per accedere alla final four regionali del 23 ... sport.quotidiano.net Trionfo storico per la Pallamano Montecarlo Under 14 FemminileLa Pallamano Montecarlo può finalmente esplodere di gioia: le ragazze dell’Under 14 femminile hanno conquistato il titolo di Campionesse Toscane, coronando una stagione intensa, combattuta e ricca di ... noitv.it