Pagelle Milan Atalanta | i top e i flop della partita

Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha battuto il Milan 3-2 a San Siro. Durante l'incontro, sono stati assegnati i voti ai giocatori presenti in campo, evidenziando chi si è distinto e chi ha deluso. La gara ha visto la squadra ospite prevalere grazie a due reti, mentre il Milan ha segnato due volte senza riuscire a recuperare. I dettagli sui protagonisti e le loro prestazioni sono stati analizzati nei commenti post-partita.

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