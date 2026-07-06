Quattro giovani sono stati fermati dalla Digos di Padova all’interno dell’interporto cittadino, accusati di violazione di domicilio. Sono stati trovati con fumogeni e uno striscione di protesta, e indagati per aver violato le norme sulla sicurezza e l’accesso alle aree private. La polizia ha bloccato gli attivisti, che avevano tute rosse e striscioni a sostegno della causa palestinese. Nessuna persona è stata ferita durante l’intervento.

Quattro giovani sono stati fermati dalla Digos della Questura di Padova per violazione di domicilio dopo essere stati sorpresi all’interno dell’interporto cittadino con fumogeni e uno striscione di protesta. L’azione, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, era riconducibile a una manifestazione non autorizzata promossa dal gruppo Palestine Action Italia. Il controllo all’alba nell’area industriale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 6.30 di questa mattina, durante i consueti servizi di vigilanza e prevenzione svolti dalle pattuglie della Digos. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione sull’area industriale e logistica del capoluogo euganeo, dove hanno notato 4 persone vestite con tute rosse che si erano appena introdotte all’interno dell’interporto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

© Virgilio.it - Padova, tute rosse e striscioni all'interporto: la Digos blocca quattro attivisti pro Palestina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attivisti pro Palestina contestano Lepore durante il suo discorsoDurante la cerimonia in piazza del Nettuno per il 25 aprile, il sindaco ha pronunciato il suo discorso, come ogni anno.

25 aprile 2026, constato il sindaco di Bologna dagli attivisti pro PalestinaIl 25 aprile 2026, durante le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, il sindaco di Bologna è stato contestato da un gruppo di...

Padova, tute rosse e striscioni all'interporto: la Digos blocca quattro attivisti pro PalestinaQuattro giovani fermati dalla Digos all’interporto di Padova: volevano inscenare una protesta con fumogeni e striscioni. virgilio.it

La Polizia di Stato blocca in zona industriale 4 attivisti indossanti tute rosse e con fumogeni per inscenare manifestazione di protesta.Alle ore 6.30 di questa mattina, nell’ambito dei dispositivi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio effettuati dalle pattuglie della Digos della Questura con particolare attenzione all’a ... padovanews.it