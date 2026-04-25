Attivisti pro Palestina contestano Lepore durante il suo discorso

Durante la cerimonia in piazza del Nettuno per il 25 aprile, il sindaco ha pronunciato il suo discorso, come ogni anno. Mentre parlava, alcuni attivisti pro Palestina si sono avvicinati e hanno interrotto l'intervento. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole, senza ulteriori incidenti. La presenza di contestatori ha attirato l'attenzione dei partecipanti e dei presenti.

Come consuetudine, la mattina del 25 aprile, Festa della Liberazione, il sindaco Matteo Lepore ha tenuto un discorso da piazza del Nettuno. Mentre parlava, però, è stato contestato da circa cinquanta attivisti pro Palestina.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayI manifestanti hanno gridato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate 25 aprile 2026, constato il sindaco di Bologna dagli attivisti pro PalestinaBologna, 25 aprile 2026 – Un gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento... Teheran, esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina: le immaginiImmagini pubblicate e sui social media mostrano un’esplosione vicino a una manifestazione per la Giornata di Quds a sostegno della Palestina a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità; Slogan vietati, scontro legale nel Queensland; Firenze, proteste per l'opera 'The Death of Klinghoffer' al Maggio Musicale. 25 aprile, attivisti pro-Pal contestano Lepore: Parla di Gaza(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Un gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento in piazza del Nettuno per l'81esimo anniversario della ... gazzettadiparma.it 25 aprile: a Bologna attivisti pro-Pal contestano il sindaco LeporeUn gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento in piazza del Nettuno per l'81esimo anniversario della Liberazione. Al grido di 'P ... ansa.it Protesta contro remigrazione a Napoli, polizia respinge i manifestanti. Dagli attivisti acqua contro gli agenti, poi la manifestazione si scioglie #ANSA x.com Sette misure di prevenzione personale sono state eseguite dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura nei confronti di quattro attivisti del centro sociale Pedro, arrestati la sera del 15 aprile in via Annibale da Bassano dopo un’aggressione ai carabinieri - facebook.com facebook