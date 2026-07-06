Le imprese, soprattutto startup e piccole realtà, cercano strumenti per investire in nuove tecnologie e accedere a capitali necessari per crescere. Inoltre, chiedono competenze qualificate da inserire nei team e un collegamento più diretto con il mondo della ricerca.

PRIMO, "le imprese vogliono innovazione. Chiedono strumenti per investire in nuove tecnologie, accesso ai capitali per sostenere la crescita, competenze qualificate da inserire in azienda e un rapporto sempre più stretto con il mondo della ricerca". Secondo, "in un mercato che cambia rapidamente, caratterizzato dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione dei processi e dalla necessità di aumentare produttività e competitività, la capacità di innovare per le pmi non è più un’opzione ma una necessità". Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e regista del Pacchetto Innovazione da poco presentato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pacchetto “Innovazione“: la strategia per startup e piccole realtà

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