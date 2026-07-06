L’attore ha compiuto ottant’anni. Prima di diventare famoso con il ruolo di Rocky, si esibiva in film a luci rosse e si vendette il cane per finanziarsi. Figlio di un emigrato pugliese e di una madre non specificata, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo in modo umile. La sua vita è stata caratterizzata da diverse esperienze, tra cui lavori saltuari prima di raggiungere il successo cinematografico.

Ottant’anni compie Stallone, cinquanta ne fa Rocky. Figlio di un emigrato pugliese, un barbiere di nome Frank nato a Gioia del Colle, e di una astrologa statunitense, Jacqueline Labofish, di origini ucraine, che per tutta la vita avrà seri problemi di alcolismo (e per questo abbandonò presto la famiglia); Sylvester Enzio, la “i” è un refuso dell’anagrafe di New York, Stallone - ottant’anni oggi 6 luglio - prima ancora di diventare un divo di Hollywood ha avuto una vita da film. Fin dall’inizio di tutto, quando il parto difficoltoso della madre rese necessario l’uso del forcipe, uno strumento con due branche simili a cucchiai che all’epoca si usava - applicandolo alla testa del neonato - per facilitare la fuoriuscita del corpo del nascituro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ottant'anni di Stallone, che prima di inventarsi Rocky si vendette il cane e faceva porno per vivere

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