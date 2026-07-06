ARIETE – Manuela Moreno si difende dalla corazzata turca. Manuela Moreno si sta difendendo negli ascolti con Vita in Diretta Estate su Rai, ottenendo buoni risultati contro il blocco soap turche che va in onda senza sosta fino alle 18.45 nel pomeriggio di Canale 5. E settimana di buoni risultati sarà questa anche per voi. Luglio si preannuncia infatti molto positivo. Picchi di luna buona per voi martedì e mercoledì. Attenzione a Venere nel weekend e a degli incontri inaspettati. Tenete a mente questi giorni e questo segno: venerdì dopo le 19, sabato dopo le 23; Acquario. Vi farà girare la testa e vi regalerà momenti di felicità che non provavate da tanto, troppo tempo! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

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