Oroscopo della settimana 6 luglio – 12 luglio

Questa settimana, Mercurio resta retrogrado in Cancro, influenzando comunicazioni e decisioni. La posizione planetaria crea tensioni e rallentamenti nelle attività quotidiane. Le influenze celesti possono portare a malintesi o ritardi nelle risposte. Non sono previste variazioni significative nelle attività lavorative o nei rapporti personali, ma si consiglia di verificare le informazioni prima di agire. La fase planetaria si estende dal 6 al 12 luglio.

Cari lettori, allacciate le cinture cosmiche: questa settimana il cielo è un cantiere aperto. Mercurio retrogrado in Cancro continua a farci rispondere di pancia prima che il cervello abbia timbrato il cartellino, Venere il 9 luglio trasloca dal Leone teatrale alla Vergine con lo straccio in mano, e la Luna gira per lo zodiaco come una turista senza mappa: Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, tutto in una settimana. Giove intanto si gode il trigono di fuoco dal Leone e si sente già il re dell’estate. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, tra un trigono e una figuraccia. Ariete. La Luna vi passa a trovare e vi ricarica come un power bank lasciato troppo tempo sotto il sole. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana dal 6 Luglio al 12 Luglio 2026

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