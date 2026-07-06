Orogel ha annunciato un investimento di 6 milioni di euro destinato alla ricerca nel settore agroalimentare. La somma sarà utilizzata per sostenere lo sviluppo di un laboratorio dedicato alla filiera agricola locale. L’obiettivo è migliorare le pratiche agricole, favorendo una produzione più efficiente e sostenibile senza danneggiare l’ambiente. La decisione mira a valorizzare le eccellenze della regione e a supportare gli agricoltori locali.

Cesena, 6 luglio 2026 – "Il mondo agroalimentare della Romagna, dove ci sono tante eccellenze che il mondo ci invidia, meritava questo laboratorio che ha una missione precisa: aiutare gli agricoltori a produrre meglio senza sfruttare l’ambiente in cui viviamo”. Chi parla è Silver Giorgini, amministratore delegato di Sicural, il laboratorio analisi sul quale il Gruppo cooperativo Orogel ha investito 6 milioni di euro, inaugurato poche settimane fa a Torre del Moro. “Più che di un laboratorio analisi – precisa Giorgini, appassionato di tutto quello che sta dietro il mondo vegetale – è più corretto parlare di un centro di ricerca dedicato alla filiera agroalimentare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orogel, 6 milioni per la ricerca: “Aiutiamo la filiera agroalimentare”

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