Numerose organizzazioni internazionali hanno chiesto misure di tutela per i bambini nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di responsabilizzare le aziende che sviluppano queste tecnologie. La richiesta si concentra sulla prevenzione di eventuali rischi legati all’uso dell’IA da parte dei minori, ritenendo che sia compito delle aziende garantire la sicurezza e la protezione dei più giovani, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai genitori.

Sono molte le organizzazioni che stanno ribadendo il medesimo concetto: la responsabilità della sicurezza dei minori deve ricadere sulle aziende di IA, non sui genitori. Oltre 100 realtà, tra cui Amnesty International e Save the Children, chiedono congiuntamente di rendere l’ intelligenza artificiale uno strumento sicuro per i bambini alla vigilia del vertice NATO. Agire quando il danno è fatto non è sufficiente: i bambini vanno tutelati dall’IA. Agire o intervenire quando il danno ormai si è concretizzato non è sufficiente per tutelare i minori. Per questo motivo la coalizione, guidata dall’organizzazione per i diritti dei minori 5Rights Foundation, ritiene che le attuali normative non bastino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Organizzazioni internazionali chiedono tutela IA per i bambini: l’obiettivo è la prevenzione

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