Un’ondata di furti sta interessando l’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. Dopo tre colpi messi a segno in tre attività commerciali nella notte tra venerdì e sabato a Cagli, sono stati segnalati altri episodi in diversi comuni della zona nelle stesse ore. Le forze dell’ordine stanno indagando su più episodi che si sono verificati in vari centri dell’entroterra, senza ancora individuare i responsabili. La serie di furti ha aumentato il livello di allarme tra i residenti.

Non si ferma l’ondata di furti che sta interessando l’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. Dopo la raffica di colpi messa a segno nella notte tra il venerdì e sabato ai danni di tre attività commerciali di Cagli, sono stati segnalati altri episodi avvenuti nelle stesse ore in diversi comuni della zona. I carabinieri sono intervenuti per furti in abitazione a Fossombrone e a Mercatello sul Metauro, oltre che per un colpo in un’officina di San Lorenzo in Campo, da dove è stato rubato un furgone. La sequenza dei furti, concentrati nell’arco di poche ore, alimenta il sospetto che ad agire possa essere stata la stessa banda, anche se saranno le indagini dei militari dell’Arma a chiarire se gli episodi siano effettivamente collegati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ondata di furti nell’entroterra: cresce l’allarme nei comuni

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