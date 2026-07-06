Un testimone ha riferito di aver contattato la Caritas per offrire assistenza a Kaufmann, arrivato a Roma, e si è concentrato sul suo passato. Secondo quanto dichiarato, Kaufmann si presentava come produttore cinematografico. La testimonianza si aggiunge alle indagini sugli omicidi avvenuti nella villa, con dettagli sulle iniziative di aiuto rivolte all’uomo prima dei fatti.

Nuovi dettagli sul passato dell’uomo al centro dell’inchiesta: “Si presentava come produttore cinematografico. Cercai di trovargli un aiuto quando arrivò nella Capitale” Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Villa Pamphili, il caso che ha sconvolto Roma dopo il ritrovamento dei corpi di una donna e della sua bambina all’interno del grande parco della Capitale. Al centro dell’inchiesta c’è Francis Kaufmann, accusato diduplice omicidio volontario aggravato e occultamento di cadaveredella compagna e della figlia. Mentre gli investigatori continuano a ricostruire e collegare gli ultimi spostamenti dell’uomo, emergono nuovi particolari sul suo passato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Omicidi Villa Pamphili, un testimone: “Contattai la Caritas per aiutare Kaufmann quando arrivò a Roma”

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