A Marina di Massa si è svolta una cerimonia in ricordo delle donne della Via del sale, con un evento commemorativo ai monumenti dedicati ai partigiani e civili caduti. La commemorazione ha coinvolto la memoria delle donne coinvolte nella resistenza durante l’inverno 1944-45, con l’obiettivo di onorare il loro ruolo. I monumenti presenti sul luogo sono stati oggetto di attenzione durante l’evento, che ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini.

La memoria delle donne della Via del sale – inverno 194445 – è stata il filone portante della commemorazione che si è svolta a Marina di Massa omaggiando i due monumenti presenti, realizzati in onore dei partigiani e civili caduti di Marina di Massa e, appunto, delle donne della Via del sale. L’evento è stato organizzato dall’Anpi Linea gotica con il patrocinio del Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara e la collaborazione della associazioni Eventi sul Frigido, Mar e Isra. Ha condotto la cerimonia Nino Ianni alla presenza della presidente Anpi, onorevole Elena Enna Cordoni, la polizia municipale e un gruppo di persone. Erano presenti per il Comune di Massa la consigliera comunale, Valeria Della Pina, la consigliera provinciale Dina Dell’Ertole e il consigliere Daniele Tarantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio alle ’donne del sale’. Cerimonia-evento ai monumenti

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