In seguito all'eliminazione ai sedicesimi del Mondiale e alle dimissioni dell'allenatore, l'Olanda ha iniziato a valutare possibili candidati per la guida tecnica della squadra.

Dopo l'eliminazione ai sedicesimi del Mondiale e le dimissioni di Ronald Koeman, l'Olanda inizia a sondare i primi nomi per programmare la ricostruzione. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il prossimo commissario tecnico degli Oranje potrebbe essere Arne Slot con cui la Federazione avrebbe anche già avviato i primi contatti. Esonerato a fine stagione dal Liverpool, il classe '78 è attualmente senza squadra ed è la prima scelta per guidare il nuovo corso dell'Olanda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Olanda, c'è Slot nel mirino per il post-Koeman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Olanda, Malen delude: le parole di Koeman dopo il cambioDonyell Malen ha giocato nella partita vinta 5-1 contro la Svezia, ma non ha segnato né impressionato.

Malen dalla Roma all’Olanda: la carta di Koeman per sognare il MondialeMalen, attaccante che ha contribuito a portare la Roma in Champions League segnando diversi gol, si prepara ora a partire dall’Italia verso l’Olanda.

Argomenti più discussi: Il Marocco ha punito le paure dell'Olanda; News Liverpool.

Koeman lascia, Slot è il candidato principale per la panchina dell'OlandaArne Slot guarda attentamente alla casella vuota sulla panchina dell'Olanda e diventa il principale candidato per il futuro Orange ... msn.com

Perché l'Olanda di Ronald Koeman è così confusa (Quando tattiche e giocatori non si mescolano) reddit

Koeman si è dimesso: non è più il ct dell'OlandaRonald Koeman ha ufficialmente rassegnato le sue dimissioni da commissario tecnico dell' Olanda. La decisione arriva dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, ai calci di rigore, ... corrieredellosport.it