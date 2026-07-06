Il 6 luglio si ricorda Santa Maria Goretti, considerata una martire e vergine dal Martirologio Romano. La sua figura è legata a un episodio in cui ha dimostrato fede e preservato la purezza, testimoniando il valore del perdono. La sua vita è stata caratterizzata da una forte fede e da un impegno nel mantenere la propria integrità, anche in circostanze difficili. La sua memoria liturgica celebra questa testimonianza di purezza e di dedizione religiosa.

La santa di oggi 6 luglio è un esempio di purezza: Santa Maria Goretti fu una giovanissima di grande fede che insegna la grandezza del perdono. Il Martirologio Romano la considera “vergine e martire” e nell’enunciazione della sua memoria liturgica sottolinea il noto episodio in cui ha testimoniato la sue fede e ha preservato la purezza. Questa giovane ragazza, morta così presto, nacque a Corinaldo in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890. Era la secondogenita di genitori contadini e presto si trasferì con la famiglia, che emigrò per lavoro a Ferriere di Conca in provincia di Latina. Aveva altri quattro fratelli più piccoli di cui si occupava aiutando la mamma nelle faccende domestiche. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 6 luglio, Santa Maria Goretti:la giovanissima martire che insegna la grandezza del perdono

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Preghiera del Mattino di Oggi | 6 luglio 2026 | Santa Maria Goretti – La Forza del Perdono

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