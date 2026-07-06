Disponibile su Amazon Prime e al primo posto tra le più viste nel mondo da ormai svariate settimane, Off Campus ha lanciato come un razzo nell'Olimpo dei divi più seguiti e richiesti i protagonisti della serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy che vede giovani universitari alle prese con gli studi, lo sport (l'hockey che sul piccolo schermo attualmente va fortissimo) e le scelte che determineranno il loro futuro. Le love story, una colonna sonora perfetta e i cliché da rom-com anni Duemila sono state una combo micidiale per le over 35 (chi non ne parla tra millennials e Gen X, mente). Senza entrare nel merito del perché di questo successo, abbiamo assistito ancora una volta a un'immediata contrattualizzazione dell'attore principale da parte di un brand di moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Off Campus, lo stile dei protagonisti dell'amatissima serie nella vita reale è hot (almeno quanto quello dei loro alter ego televisivi)

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