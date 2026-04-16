Attacco di Trump a Meloni Tajani | Nessun cambio di relazioni con gli Usa ma spiegheremo che essere nostri alleati gli serve

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha commentato le recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, precisando che non ci saranno cambiamenti nelle relazioni tra Italia e USA. Tajani ha aggiunto che sarà comunque chiarito come la collaborazione tra i due paesi possa risultare vantaggiosa per entrambe le parti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, con diversi commenti sulle dinamiche diplomatiche coinvolte.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sceglie toni decisi per rispondere al “doppio attacco” proveniente dagli Stati Uniti, tra le critiche al Papa e quelle rivolte direttamente a Giorgia Meloni Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, a intervenire è il ministro degli.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Nessun cambio di relazioni con gli Usa, ma spiegheremo che essere nostri alleati gli serve” Trump contro Meloni, la difesa di Schlein: Nessun Capo di Stato straniero può minacciare il Paese Notizie correlate Ue contro Trump: colpirlo con gli Eurobond? L’economista: “Serve cambio di passo, ma potrebbe reagire”A Davos Donald Trump ha minacciato “una grande ritorsione” se l’Europa venderà i titoli di stato americani. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump contro il Papa: Non mi scuso, messaggi a Leone dalla politica; L'attacco di Trump al Papa può sancire per lui l'inizio della fine; L’attacco di Trump a Papa Leone XIV; Blog | L'attacco di Trump al Papa è una mossa calcolata. Ecco il progetto che gli sta dietro. Nuovo attacco di Trump: Gli USA non aiuteranno l’Italia. Meloni a Parigi con i leader UENuovo attacco di Donald Trump al nostro paese: l'Italia non c'è stata per noi e noi non ci saremo per l'Italia, scrive su Truth in riferimento al mancato via libera per la base di Sigonella. Nessuna ... tg.la7.it Trump attacca di nuovo l’Italia, l’avviso a Meloni: Non ci saremo per loroIl presidente degli Usa Trump ha nuovamente attaccato l’Italia, commentando un articolo sul divieto di utilizzo della base di Sigonella ... quifinanza.it L’attacco di Trump ha rafforzato la premier, ma lo scenario internazionale per lei è ancora pieno di incognite. Mentre sul fronte interno, le evoluzioni del partito guidato da Tajani (e dalla famiglia Berlusconi) e l’arrivo quello del generale rappresentano due fatto - facebook.com facebook Nuovo attacco di Trump: “Gli USA non aiuteranno l’Italia”. Meloni a Parigi con i leader UE x.com