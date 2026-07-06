La Toyota Corolla Space Wagon 2027, nota anche come Touring Sports, sta per essere presentata come parte della tredicesima generazione. La casa automobilistica sta preparando un nuovo modello che cambierà radicalmente la linea familiare giapponese. La vettura sarà caratterizzata da un design aggiornato e nuove caratteristiche tecniche. La presentazione ufficiale è prevista nel prossimo periodo, senza ulteriori dettagli su motorizzazioni o specifiche tecniche.

La Toyota Corolla Space Wagon (Touring Sports) si appresta a compiere un importante salto generazionale. Toyota sta preparando il debutto della 13ª generazione che ridefinirà completamente la familiare giapponese. L’obiettivo dichiarato dai vertici del brand è chiaro: trasformare la Corolla in una vettura premium, più desiderabile ed emozionante da guidare, pur mantenendo intatta la sua leggendaria praticità e affidabilità. Ecco cosa sappiamo sul design, la tecnologia e i motori che vedremo sulla futura Corolla SW. Il Design: Addio “scelta razionale”, spazio all’emozione. I primi teaser e i concept presentati ai saloni internazionali anticipano un cambio di rotta netto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Corolla Space Wagon 2027: la familiare giapponese

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Nuova Toyota Corolla TouringSports|2026—Vale la pena acquistare la GR SPORT PLUSRecensione onesta

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