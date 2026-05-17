In alcuni negozi di Milano sono comparse le prime immagini della nuova maglia del Milan per la prossima stagione. Le foto mostrano dettagli e colori che saranno utilizzati nel nuovo design, creando immediatamente curiosità tra i tifosi. La presentazione ufficiale del nuovo kit non è ancora avvenuta, ma l’anteprima si è diffusa rapidamente tra gli appassionati. Restano da verificare eventuali conferme da parte del club riguardo alla data di lancio ufficiale.

Arrivano delle novità per quanto riguarda la nuova divisa della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, le nuove divise del Milan sarebbero già apparse in vendita in alcuni store in giro per l'Italia, nonostante comunque la presentazione ufficiale non sia ancora arrivata. Una situazione ambigua che, ovviamente, non è passata inosservata ai tifosi rossoneri. La nuova maglia, come si può ben vedere dalle immagini sui social, presenta ambienti strisce verticali rosse e nere, una scelta che richiama le origini. La maglia, infatti, è molto simile a quella della stagione 2010-2011, quando i rossoneri, con Allegri in panchina, vinsero il loro 18esimo scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la nuova maglia spunta già in alcuni store? Spunta l’anteprima

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POV: Modri |

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