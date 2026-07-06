I festeggiamenti per il centenario del Napoli sono iniziati con una cerimonia a bordo di una nave da crociera, durante la quale è stata presentata la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027. Nel corso dell'evento, il presidente del club ha dichiarato che la società punta a essere competitiva mantenendo un equilibrio con la sostenibilità, con l’obiettivo di costruire un nuovo stadio e un centro sportivo.

I festeggiamenti per il centenario del Napoli sono iniziati questo pomeriggio, a bordo della nave da crociera MSC World Europa, con la presentazione della maglia home per la stagione 202627. Tra i protagonisti, anche il presidente Aurelio De Laurentiis: "Celebriamo 100 anni di passione, di identità, di cadute, di rinascita e di successi. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria che risale alla fine dell'800"., Negli appuntamenti per questa stagione di festa, da cerchiare sul calendario la data del 1 agosto: "Ci sarà una festa speciale nel cuore della città con tutto il popolo azzurro, i tifosi e alcune leggende del club", ha annunciato De Laurentiis. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - De Laurentiis: "Competitivi, ma sempre sostenibili. Obiettivo costruire stadio e centro sportivo"

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