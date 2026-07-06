Nuova Cusano torna sulla revoca della delega VIncA | Servono risposte chiare
I consiglieri comunali di opposizione di Nuova Cusano chiedono chiarimenti sulla revoca della delega VincA. In una nota, il gruppo insiste sulla necessità di risposte precise e trasparenti da parte dell'amministrazione. La revoca ha suscitato interrogativi tra i membri dell'opposizione, che chiedono spiegazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui motivi alla base della decisione, né sui possibili effetti sulla gestione comunale.
I consiglieri comunali del Gruppo Consiliare di opposizione “Nuova Cusano”, il capogruppo Marino Di Muzio e i consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, tornano sulla vicenda della revoca della delega regionale in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), replicando alla risposta fornita dal Sindaco all’interrogazione consiliare n. 392026. Secondo Nuova Cusano, la replica del Sindaco lascia inoltre irrisolto un interrogativo fondamentale. Da un lato l’Amministrazione sostiene di aver preso coscienza delle criticità già nell’ottobre 2024, attivando il nuovo sistema informatico previsto dalla Regione;... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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