Nuova Cusano torna sulla revoca della delega VIncA | Servono risposte chiare

Notizia in breve

I consiglieri comunali di opposizione di Nuova Cusano chiedono chiarimenti sulla revoca della delega VincA. In una nota, il gruppo insiste sulla necessità di risposte precise e trasparenti da parte dell'amministrazione. La revoca ha suscitato interrogativi tra i membri dell'opposizione, che chiedono spiegazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui motivi alla base della decisione, né sui possibili effetti sulla gestione comunale.