Non sarò nella giuria Ballando con le stelle l’annuncio dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli

Notizia in breve

Dopo l’annuncio del passaggio a un’altra rete, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che non sarà nella giuria di Ballando con le Stelle nella prossima stagione. La sua uscita ha alimentato discussioni sul futuro del giudice e sul possibile sostituto, in un contesto in cui si cerca un nuovo membro per il tavolo di valutazione dello show. La decisione di Lucarelli di non partecipare è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi.