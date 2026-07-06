Non sarò nella giuria Ballando con le stelle l’annuncio dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli

Da caffeinamagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’annuncio del passaggio a un’altra rete, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che non sarà nella giuria di Ballando con le Stelle nella prossima stagione. La sua uscita ha alimentato discussioni sul futuro del giudice e sul possibile sostituto, in un contesto in cui si cerca un nuovo membro per il tavolo di valutazione dello show. La decisione di Lucarelli di non partecipare è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

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Da settimane il futuro della giuria di Ballando con le Stelle è uno degli argomenti più discussi del mondo della televisione. Dopo l’annuncio del passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, attorno allo storico tavolo dei giudici si è aperta una vera e propria caccia al possibile sostituto. Le indiscrezioni si rincorrono senza sosta e, almeno per il momento, nessuna ipotesi sembra aver trovato conferme ufficiali. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane ci sono quelli di Barbara d’Urso, di Alberto Matano, da anni volto amatissimo del programma nel ruolo del “principe del tesoretto”, ma anche altri profili che continuano ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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