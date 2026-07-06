Non sarò nella giuria Ballando con le stelle l’annuncio dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli
Dopo l’annuncio del passaggio a un’altra rete, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che non sarà nella giuria di Ballando con le Stelle nella prossima stagione. La sua uscita ha alimentato discussioni sul futuro del giudice e sul possibile sostituto, in un contesto in cui si cerca un nuovo membro per il tavolo di valutazione dello show. La decisione di Lucarelli di non partecipare è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi.
Da settimane il futuro della giuria di Ballando con le Stelle è uno degli argomenti più discussi del mondo della televisione. Dopo l’annuncio del passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, attorno allo storico tavolo dei giudici si è aperta una vera e propria caccia al possibile sostituto. Le indiscrezioni si rincorrono senza sosta e, almeno per il momento, nessuna ipotesi sembra aver trovato conferme ufficiali. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane ci sono quelli di Barbara d’Urso, di Alberto Matano, da anni volto amatissimo del programma nel ruolo del “principe del tesoretto”, ma anche altri profili che continuano ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.
Notizie e thread social correlati
“Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entraNelle ultime ore si sono diffuse voci di un cambiamento importante nella giuria di Ballando con le stelle.
Temi più discussi: Il dopo Lucarelli a Ballando con le Stelle: spunta il nome di Geppi Cucciari in giuria; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci spinge per Geppi Cucciari in giuria. Ma c'è un ostacolo in Rai che complica tutto; Ballando con le Stelle, colpo di scena in giuria: arriva Geppi Cucciari; Ballando con le Stelle, in giuria spunta l'unica possibile erede di Selvaggia Lucarelli.
Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle? Secondo un'indiscrezione lanciata da Fanpage, Milly Carlucci avrebbe individuato in Geppi Cucciari uno dei profili più adatti a entrare nella giuria del dance show di Rai 1. Nelle scorse s facebook
Ballando con le Stelle, la decisione della Rai sulla giuria: Noi e Milly Carlucci.... Chi prende il posto di Selvaggia LucarelliSelvaggia Lucarelli ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle, ma chi prenderà il suo posto? Ecco la decisione della Rai ... libero.it
Ballando con le Stelle: chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria? Spunta un nome a sorpresaMancano ancora diversi mesi al debutto della prossima edizione di Ballando con le Stelle , ma il programma condotto da Milly Carlucci è già al centro dell’attenzione ... torresette.news