di Jasmine Catanese Il futuro delle botteghe storiche è sempre più incerto. Accanto a chi pianifica la continuità familiare, c’è chi si scontra con l’impossibilità di trovare qualcuno a cui lasciare l’attività. È il caso di Alberto Dosi, titolare della Salumeria Gastronomia Vecchia Bologna di via Murri, punto di riferimento da cinquant’anni. Dopo una vita dietro al bancone, Dosi ha deciso di chiudere la serranda nei primi mesi del prossimo anno. Dosi, qual è la storia della sua attività nel quartiere? "Lavoro qui da sessantacinque anni nel quartiere Murri, tra via Danini e via Murri. La salumeria l’ho aperta io cinquant’anni fa in via Danini, vicino porta Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Brundle: Verstappen avrà difficoltà a lasciare la Red Bull nel 2027.Secondo un commentatore, il pilota di Formula 1 potrebbe incontrare ostacoli nel lasciare la scuderia attuale nel 2027.

Argomenti più discussi: Non ho nessuno a cui lasciare. Nel 2027 chiudo; Il vero progetto di vita è una comunità che decide di non lasciare indietro nessuno; Lecco, Fiocchi passa a Futuro Nazionale. Vannacci: Le armi le avevamo già, ora non ci mancheranno le munizioni; Flavio Cobolli: Bove è il mio angelo in terra, la mia fidanzata mi ha scelto quando non ero nessuno. Non ho mai votato.

Non ho nessuno a cui lasciare. Nel 2027 chiudodi Jasmine Catanese Il futuro delle botteghe storiche è sempre più incerto. Accanto a chi pianifica la continuità familiare, ... msn.com

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