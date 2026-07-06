L’isola di Lampedusa ha visto un aumento dei migranti sbarcati, con un terzo di essi che non lascia più le proprie case. La popolazione locale si sente sotto pressione, mentre le autorità invitano alla solidarietà. Nel frattempo, un rappresentante religioso ha visitato l’isola per chiedere maggiore accoglienza, mentre l’isola stessa si trova a fronteggiare problemi di sicurezza e degrado. La gestione degli sbarchi e l’accoglienza sono al centro di crescenti tensioni.

Papa Prevost va a Lampedusa a dire ai lampedusani di non essere egoisti, di essere più accoglienti e i lampedusani ridotti all'assedio, un terzo dei migranti sbarcati, già non escono più di casa, l’isola ridotta a una enclave di rovina e di crimine in anni di accoglienza scriteriata. Ma l’arcivescovo di Agregento, monsignor Damiano, trova che la visita di Leone è un chiaro segno contro la remigrazione. E la brava gente di Ampidusa non può uscire ma monta i palchi, i palloncini, gli striscioni arcobaleno e le fiaccolate. Grande è l’irresponsabilità di un clero cattolico consegnatosi all’Islam di conquista non si capisce bene se per viltà, avidità, opportunismo o semplice idiozia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Non è sostituzione, è estinzione e la remigrazione arriva troppo tardi: l'occidente dei tappi di plastica soccombe

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