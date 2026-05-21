Raccolti e consegnati alla scuola Di Blasio di Montesilvano 7 quintali di tappi di plastica FOTO
Nel corso dell’anno rotaractiano 20242025, il Distretto Rotaract 2090 ha promosso un progetto chiamato “Nonno Tappo”, con finalità di sensibilizzazione e solidarietà. La raccolta di tappi di plastica ha portato a una consegna significativa alla scuola Di Blasio di Montesilvano, che ha ricevuto circa sette quintali di questi materiali. La consegna si inserisce in un’iniziativa più ampia, coordinata dal rappresentante distrettuale, volta a coinvolgere la comunità e a promuovere pratiche sostenibili.
Nel corso dell’anno rotaractiano 20242025, sotto la guida del rappresentante distrettuale Domenico D’Auria, il Distretto Rotaract 2090 si è distinto per un’importante iniziativa a carattere divulgativo e solidale: il service distrettuale attivo “Nonno Tappo”, espressione concreta del motto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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