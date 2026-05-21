Raccolti e consegnati alla scuola Di Blasio di Montesilvano 7 quintali di tappi di plastica FOTO

Nel corso dell’anno rotaractiano 20242025, il Distretto Rotaract 2090 ha promosso un progetto chiamato “Nonno Tappo”, con finalità di sensibilizzazione e solidarietà. La raccolta di tappi di plastica ha portato a una consegna significativa alla scuola Di Blasio di Montesilvano, che ha ricevuto circa sette quintali di questi materiali. La consegna si inserisce in un’iniziativa più ampia, coordinata dal rappresentante distrettuale, volta a coinvolgere la comunità e a promuovere pratiche sostenibili.

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