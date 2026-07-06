A Wimbledon si può cadere sette volte e rialzarsi otto, come insegna un proverbio giapponese. Il problema, per Shintaro Mochizuki, è che dall’altra parte della rete non c’era un avversario disposto a concedergli il tempo di farlo davvero. Jannik Sinner gli ha lasciato qualche spiraglio, qualche game sporco, perfino l’illusione che la partita potesse infilarsi in una di quelle pieghe che sull’erba diventano trappole. Poi, però, ha richiuso tutto con la naturalezza dei più forti: 6-3 7-6 6-3, quarti di finale raggiunti senza bisogno di apparire perfetto. È questa la notizia migliore per il numero uno del mondo. Sinner non è ancora il Sinner più feroce, quello che prende il campo e lo piega alla propria velocità dal primo scambio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Non è ancora il miglior Sinner Ma Wimbledon se lo fa bastare

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Jannik Sinner fuori dal centrale di Wimbledon: scoppia la polemica.

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Tutto più o meno facile per Jannik Sinner che batte Shintaro Mochizuki per 6-3 7-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti. Non ancora il miglior Sinner forse ma tanto basta per avere la meglio sul giapponese che ha lottato in campo con tutto quello che aveva. Ed è tanto. Ci x.com

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Nonostante questa versione di lui abbia l'opportunità di vincere uno Slam, è giusto dire che il gioco complessivo di Zverev in questo momento ha effettivamente un limite inferiore rispetto a prima della caviglia? reddit

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