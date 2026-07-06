Non ce l’ha fatta Marco Pizzella | il pizzaiolo di Castellammare muore dopo drammatico incidente

Marco Pizzella, 45 anni di Castellammare di Stabia, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto alcuni mesi fa lungo la Strada Statale a Seiano, nel territorio di Vico Equense. L’uomo, pizzaiolo, era stato coinvolto nello scontro e aveva subito ferite gravi. Nonostante i tentativi di salvataggio, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La tragedia si è verificata nel territorio di Vico Equense, nel corso di un incidente stradale.

Non ce l'ha fatta Marco Pizzella, il pizzaiolo di 45 anni originario di Castellammare di Stabia rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi lungo la Strada Statale a Seiano, nel territorio di Vico Equense. Dopo una lunga battaglia in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità stabiese, dove Marco era molto conosciuto e stimato sia dal punto di vista professionale che umano. Le condizioni del 45enne erano apparse disperate fin dai primi momenti successivi al violento impatto. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, era stato ricoverato in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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