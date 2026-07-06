No Way Up | trama cast e streaming del film su Italia 1

. Questa sera, 6 luglio 2026, su Italia 1 va in onda il film No Way up – Senza via d’uscita, pellicola del 2024. Un avvincente thriller diretto da Claudio Fäh, che punta tutto sulla tensione psicologica tra i sopravvissuti intrappolati a migliaia di metri sotto la superficie dell’oceano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, coma la trama e il cast. Trama. Un aereo precipita nel Pacifico e si incastra su una scogliera sottomarina. Intrappolati all’interno della fusoliera sommersa, alcuni passeggeri lottano per la sopravvivenza con l’ossigeno che diminuisce e l’acqua che sale. Le dinamiche tra i superstiti si fanno tese, mentre il pericolo esterno cresce di minuto in minuto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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