Neymar si è infortunato durante un match e ha lasciato il campo in lacrime. L’attaccante brasiliano, considerato il possibile erede di Pelé, ha subito un infortunio al piede che potrebbe tenerlo fuori dai prossimi impegni della nazionale. La sua assenza rischia di compromettere le possibilità del Brasile di vincere la prossima Coppa del Mondo. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Sembrava davvero potesse essere l’erede di Pelé. Sembrava l’uomo giusto per riportare la Coppa del Mondo ai Verdeoro, orfani di una generazione stratosferica che vedeva nella stessa nazionale mostri sacri come Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e tanti altri fuoriclasse. Poi, una generazione di mezzo meno ricca di qualità, di quella samba brasiliana che faceva ballare gli avversari mentre il pallone viaggiava e finiva molto spesso in rete. E infine, il figliol prodigo, Neymar, viene alla luce. L’eredità viene raccolta proprio al Santos, squadra in cui Pelè aveva militato per quasi tutta la carriera. E così, da O’Rey a O’Ney è un attimo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Neymar, il triste epilogo di quello che era considerato «l’erede di Pelé»

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Neymar Jr. piange per convocazione ai Mondiali

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