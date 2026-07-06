nelle nuove foto della storica impresa in montagna di kate middleton si nota la piccola charlotte commossa leggi tutto su amicait

Nelle ultime foto della spedizione in montagna di Kate Middleton si vede la piccola Charlotte visibilmente commossa. La duchessa, di 44 anni, ha scalato in modo segreto le tre vette più alte della Gran Bretagna. L’obiettivo della spedizione era sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vita dopo una diagnosi di cancro. La scalata è stata parte di una campagna di sensibilizzazione e si è svolta una settimana fa.

Una settimana fa Kate Middleton, 44 anni, compiva un’impresa storica: scalava, in gran segreto, le tre vette più alte della Gran Bretagna nell’ambito di una campagna speciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vita dopo una diagnosi di cancro. La sfida, nota come National Three Peaks Challenge, consiste nello scalare le cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles – Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon – entro 24 ore. Cosa che, lontano dai riflettori fino alla fine, la principessa ha fatto, supportata lungo tutti e tre i percorsi dal Soccorso Alpino. A distanza di otto giorni la futura regina è tornata sull’argomento. E ha postato, su Instagram alcune foto del momento dell’arrivo dopo aver completato l’ultima scalata. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Amica.it - Nelle nuove foto della storica impresa in montagna di Kate Middleton si nota la piccola Charlotte commossa. Leggi tutto su Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La principessa Charlotte ha festeggiato 11 anni. E mostra di essere sportiva e dolce come mamma Kate Middleton. Leggi su Amica.itIl 2 maggio la principessa Charlotte ha compiuto 11 anni, e per l’occasione è stata diffusa una nuova fotografia ufficiale.

Leggi anche: Kate Middleton, William compie 44 e si regala la foto più dolce con Charlotte

Temi più discussi: Rihanna, Kate Middleton e il segreto di Paolo Roversi; GB, Kate Middleton completa la 'Three Peaks Challenge' per beneficenza; Kate Middleton con l’ultimo taglio lungo da Miss prima di diventare Royal; Kate Middleton nasconde un piccolo microfono nel bavero della giacca, perché lo fa?: il dettaglio nel look della principessa non passa inosservato, è giallo sul motivo.

Il principe George è cresciuto all’improvviso: nelle nuove foto è quasi alto quanto Kate MiddletonIl Principe George sta crescendo. Il primogenito del principe William e della principessa Kate ... msn.com

Kate Middleton, nessuna nuova foto per la Festa della mamma: la verità dietro la sceltaKate Middleton non ha condiviso nessuna nuova foto coi tre figli, George, Charlotte e Louis, per la Festa della mamma che in Gran Bretagna si è celebrata domenica 15 marzo. Ovviamente non è stata una ... dilei.it