Una serata di solidarietà ha raccolto 3.360 euro a favore della Fondazione Opera Minima, in ricordo di Martina Mansueto. La manifestazione si è svolta ad Arezzo il 6 giugno 2026, coinvolgendo partecipanti che hanno contribuito con donazioni e attività di raccolta fondi. La somma raccolta sarà destinata a sostenere le iniziative della fondazione.

Arezzo, 06 giugno 2026 – Una serata di memoria, amicizia e solidarietà che ha trasformato il ricordo in un gesto concreto di aiuto. Si è conclusa con una raccolta di 3.360 euro, interamente destinata ai progetti della nascente Fondazione Opera Minima, la cena benefica organizzata il 27 giugno al Circolo La Cicogna in memoria di Martina Mansueto, scomparsa prematuramente dopo aver affrontato una grave malattia. L'iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa, confermando il forte legame che continua a unire la comunità alla figura di Martina e la volontà di sostenere un progetto solidale nato proprio nel suo ricordo. Fondamentale è stato il contributo di tante persone, associazioni e attività del territorio che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, professionalità e prodotti per la riuscita della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel ricordo di Martina Mansueto raccolti 3.360 euro per la Fondazione Opera Minima

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