Un Arcipelago Botanico nel chiostro del "Portrait" che nel meriggio estivo ha toni dechirichiani e metafisici. Perché, al di là del maestoso portale che dà Corso Venezia, c'era una volta un giardino, in mezzo a tante colonne. E allora questa settimana cosa bere sceglietelo voi. La lista è ricca: tra vini, cocktail e mocktail non ci sarà problema e così la rubrica potrà essere dedicata a quello che dopo la riqualificazione e grazie a un calendario di chiccosissimi eventi che spazia da Natale a Ferragosto, attraversando FuoriSalone del Mobile e Settimane della moda, è semplicemente diventato uno dei luoghi più belli di Milano. Un tempo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nel chiostro del "Portrait" otto totem dell'Arcipelago Botanico

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